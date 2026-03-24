Halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Savur GYO), elde ettiği kaynağı stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda değerlendirmeye hazırlanıyor. Şirket, yönetim kurulunun tam destek ve kararıyla, halka arzdan elde edilen geliri; yüksek potansiyelli, güçlü lokasyonlarda konumlanan, yatırım ve yaşam değeri yüksek, gelir üretme kapasitesi güçlü projelere yönlendirecek.

İstanbul Tarihi Yarımada’da yer alan dört oteli ve yüksek nitelikli konut projeleriyle düzenli gelir üretim modeline sahip olan Savur GYO’nun portföyünde; Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel Istanbul Autograph Collection, Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, Hotel St. Sophia otellerinin yanı sıra kira getirisi olan ticari gayrimenkuller, Kandilli’nin en özel noktasında konumlanan İV Kandilli konut projesi ve lokasyon değeri oldukça yüksek olan Küçükçekmece’de arsa bulunuyor. İstanbul’un yıl boyunca en yoğun turizm trafiğine sahip bölgelerinde yer alan oteller, özellikle döviz bazlı gelir potansiyeli ile şirketin güçlü finansal yapısını destekliyor.

Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan, “Büyüme vizyonumuzda yeni yatırımlar var...”

Halka arzdan elde edecekleri geliri yeni yatırımların finansmanında ve mevcut faaliyetlerin güçlendirilmesinde etkin şekilde kullanacaklarını belirten Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Dicle Volkan,” Yatırımcıların yoğun ilgisi ve güveni ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Finansal yapısı son derece güçlü ve borçsuz bir GYO olarak halka arz sürecimizi yalnızca bir finansman adımı değil, aynı zamanda büyüme vizyonumuzu daha güçlü şekilde hayata geçireceğimiz stratejik bir eşik olarak görüyoruz. Yönetim kurulumuzun tam desteğiyle, halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı; doğru lokasyonlarda, yüksek potansiyel barındıran, yatırımcıya güçlü ve sürdürülebilir getiri sunacak projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz niş ve yüksek nitelikli projelerle hem yatırım hem de yaşam değeri üreten bir portföy yapımızı daha da ileri taşıyacağız. Bu yönde çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. Disiplinli finansal yapımız, güçlü portföy yönetimi yaklaşımımız ve doğru yatırım stratejilerimizle, yatırımcılarımıza uzun vadeli ve sürdürülebilir değer sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Otelcilikten konuta uzanan yaşam vizyonu…

Savur GYO, otelcilik alanında edindiği köklü deneyimi ve uluslararası hizmet know-how’ını konut sektörüne taşıyarak, sektörde yeni bir yaşam vizyonu ortaya koyuyor. Ayrıcalık, kalite, güven ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen bu yaklaşım; yalnızca yapı üretmeyi değil, nitelikli ve yüksek standartlı yaşam alanları geliştirmeyi merkezine alıyor. Otelcilikteki hizmet anlayışını konut sektöründe yaşam konforuyla buluşturan şirket, doğru lokasyonlarda konumlanan niş projelerle fark yaratmayı hedefliyor. Bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olan İV Kandilli, Savur GYO’nun konut sektöründeki stratejik yaklaşımını somutlaştıran özel bir proje olarak öne çıkıyor. Boğaz hattının en değerli noktalarından birinde konumlanan proje, yalnızca ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli değer üretme potansiyeliyle güçlü bir yatırım fırsatı sunuyor. İV Kandilli, yüksek yaşam konforu, mimari niteliği ve lokasyon avantajıyla, Savur GYO’nun konut alanındaki iddiasını ortaya koyan önemli bir adım niteliği taşıyor.