Sektör temsilcileri, özellikle sahibinden.com gibi büyük ilan platformlarının uyguladığı yüksek fiyat politikalarının sektörü sürdürülemez hale getirdiğini savunuyor.

“Kiram kadar ilan parası ödüyorum”

TEDB Kocaeli İl Başkanı Nuriye Köksal, emlak ofislerinin ağır maliyet baskısı altında olduğunu belirterek çarpıcı bir örnek verdi:

“Ofisimin kirası 24 bin lira, ilan sitelerine ödediğim ücret ise 23 bin lira. Yani neredeyse kiram kadar ilan parası ödüyorum. Bu sürdürülebilir değil.”

Köksal, farklı platformlar arasında ciddi fiyat farkları bulunduğunu da vurgulayarak, bazı sitelerde bin 500 lira olan ücretlerin bazılarında 25 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

“Ekranlarımızı kararttık”

Bayramın üçüncü günü itibarıyla başlatılan eylemin gerekçesini açıklayan Köksal, “Bu sektörün aktörleri olarak sahaya indik. Artık sessiz kalmayacağız diyerek ekranlarımızı karartma kararı aldık” dedi.

Eylem kapsamında emlakçılar yeni ilan girişi yapmazken, mevcut ilanlarda da dikkat çekici protesto görselleri kullanılıyor.

“Satışlar durdu, maliyetler arttı”

Gayrimenkul sektörünün ekonomik koşullardan en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu belirten Köksal, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve düşen satışların emlakçıları ciddi darboğaza sürüklediğini ifade etti.

Artan kira, personel ve reklam giderlerinin de etkisiyle birçok ofisin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Köksal, “Yerel emlakçılar artık bu yükü taşıyamıyor” dedi.

Eylem büyüyebilir: Ankara’ya yürüyüş planı

TEDB’nin protestoyu büyütme planı da dikkat çekiyor. Köksal, önümüzdeki süreçte 81 il başkanıyla birlikte Ankara’ya yürüyüş düzenlenebileceğini ve hatta ilan platformlarının bir ay süreyle tamamen boykot edilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

“Gerekirse kendi platformumuzu kurarız”

İlan sitelerine açık mesaj veren Köksal, sektörün alternatif arayışlara girebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gerekirse kendi ilan portalımızı kuracağız. Ama o zamana kadar mevcut platformların da sorumluluk alması ve fiyatlarını geri çekmesi gerekiyor.”

Rekabet Kurumu cezası da çözüm olmadı

Daha önce Rekabet Kurumu tarafından ilan platformlarına ceza verildiğini hatırlatan Köksal, bu cezaların fiyatlara olumlu yansımadığını, aksine maliyetlerin kullanıcıya yüklendiğini savundu.

“Arama başına ücret modeli daha adil”

Bazı platformlarda uygulanan “arama başına ücret” modelinin daha dengeli olduğunu belirten Köksal, mevcut sistemde ise ilan vermenin yeterli olmadığını, görünürlük için ek ücretlerin zorunlu hale geldiğini söyledi.

“Birlik olmazsak yok oluruz”

Emlakçılara birlik çağrısı yapan Köksal, sözlerini sert bir uyarıyla tamamladı:

“Biz korkmuyoruz. Siz de bizden korkmak istemiyorsanız bir adım geri atın. Bu sektör sahipsiz değil. Birlik olursak güçlüyüz, olmazsak yok oluruz.”