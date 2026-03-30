Ev almak için en doğru zamanın bugün olduğunu söyleyen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Bu nedenle Luxera GYO olarak vadeyi uzatarak hem ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza bir imkan sunmayı hem de Luxera güvencesi ve kalitesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Luxera GYO, satıştaki tüm projeleri için geçerli olan yeni kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlere dört dörtlük bir fırsat sunuyor. Kampanyaya göre, Luxera Topkapı, Luxera Nevbahar Life, Luxera Nevbahar Suites ve Luxera Bahçeport projelerinden ev almak isteyenler, yüzde 25 peşinle 36 ay vade avantajından yararlanabiliyor.

“Ev almak için uygun zaman”

İnşaat maliyetlerindeki artış, talep dinamikleri ve girdi maliyetlerindeki yükseliş, konut piyasasında dengelerin yeniden şekillendiğini gösteriyor. Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, gayrimenkulün uzun vadede değerini koruyan, hâlâ en güvenli limanlardan biri olduğunu hatırlatarak, mevcut dönemin alıcılar açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. İçinde bulunduğumuz dönemin ev almak için doğru bir zaman olduğunu söyleyen Taş, “İnşaat maliyetleri yıllık bazda artmaya devam ederken fiyatların bu seviyelerde kalması çok gerçekçi değil. Özellikle konut kredisi faizleri düşüşe geçtiğinde talep daha da hızlanacak. O noktada bugünkü fiyatları bulmak kolay olmayacak” dedi.

Luxera GYO’nun bu süreçte beklemek yerine bugünden harekete geçmek isteyenler için ödeme koşullarını yeniden düzenlediğini kaydeden Ramazan Taş, “ Elimizi taşın altına koyduk ve vade sürelerini uzatarak alıcılarımıza önemli bir fırsat sunduk. Luxera kalitesiyle tanışmak isteyen herkesi projelerimizi yakından incelemeye ve satış ofislerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Luxera Topkapı İstanbul’un kalbinde yükseliyor

İstanbul’da ulaşım akslarının merkezi Topkapı’da inşa edilen Luxera Topkapı, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren üç farklı fonksiyonu bir araya getiriyor. 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlanan projede 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alıyor. Toplam 31 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak Luxera Topkapı’da, 2 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor. Projenin 400 metrekarelik kapalı sosyal tesisleri içinde ise kapalı havuz, fitness salonu, sauna, Türk hamamı ve buhar odası gibi donatılara yer veriliyor.

Luxera Nevbahar Life az katlı yatay mimari

Kayaşehir’de, ailelerin mutluluğu ön planda tutularak tasarlanan Luxera Nevbahar Life; yemyeşil bahçeli daireleri, doğaya açılan ferah balkonları, ticari alanları, çocuk oyun alanları, modern fitness merkezi, basketbol sahaları ve yürüyüş parkurlarıyla konforlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam vadediyor. İstanbul’un en temiz orman alanlarından biri olan Şamlar Tabiat Ormanı’nın hemen yanı başında konumlanan Luxera Nevbahar Life’ta ev alanlar, dilerlerse site içerisindeki açık hava alanlarında, dilerlerse ormanda doğayla iç içe bir yaşamın keyfini çıkarabilecek.

Luxera Nevbahar Suites’te ön satış dönemi başladı

Başakşehir Kayaşehir’de, Şamlar Tabiat Parkı’nın tam karşısında yer alan Luxera Nevbahar Suites, 4 blokta toplam 79 konuttan oluşuyor. Büyüklükleri 76,15 metrekare ile 156,82 metrekare arasında değişen 2+1, 2+1 dubleks ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede geniş peyzaj alanlarının yanı sıra spor salonu, fitness, sauna, buhar odası ve Türk hamamı gibi sosyal donatılar yer alıyor. Ön satış döneminin başladığı proje ayrıca sakinlerine konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Luxera Bahçeport 300 bin metrekare Millet Bahçesi’nin tam ortasında

Arnavutköy’de, iki tarafı ormanla çevrili, 300 bin metrekare Millet Bahçesi’nin tam ortasında konumlanan Luxera Bahçeport’ta yaşam başladı. İstanbul Havalimanına yakınlığı ile öne çıkan projede konforlu yaşam alanları sunan son özel dubleks daireler, geniş teraslarıyla sakinlerine her an açık havanın tadını çıkarma fırsatı veriyor.