AFAD ve Malatya Valiliği’nden yapılan ortak açıklamada, ön borçlandırma işlemlerini tamamlamayan hak sahipleri nedeniyle anahtar teslim sürecine geçilemediği vurgulandı. Açıklamada, kura sonucu konutu belirlenen vatandaşların, yasal mevzuatlar gereği belirlenen süre zarfında işlemlerini tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, anahtar teslim sürecinin sadece ön borçlandırma işlemleri tamamlanan hak sahipleri için başlatılabildiğini belirtirken, vatandaşları belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı.

AFAD’dan Çağrı Merkezi Açıklaması

Öte yandan, sosyal medyada gündeme gelen “telefonlara ulaşılamıyor” iddialarına da açıklık getirildi. AFAD İl Müdürlüğü’nün çağrı merkeziyle ilgili yapılan bilgilendirmede, PBX sistemi üzerinden dört hatla hizmet verildiği, üç personelin telefonlara cevap vermekle görevli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, artan bilgi talepleri nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşandığı ve bu sebeple hatların meşgule düşebildiği veya sesli yanıt sistemine yönlendirme yapılabildiği belirtildi. Ayrıca sahada çalışan personelin yoğunluğu nedeniyle çağrı aktarma süreçlerinde geçici aksamaların yaşanabileceği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların işlemlerini e-Devlet üzerinden de takip edebileceğini ve güncel bilgilere AFAD’ın resmi kanalları üzerinden ulaşabileceklerini hatırlattı.