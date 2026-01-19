Kararla birlikte şirket yönetimi yeniden Ciner Grup’a geçerken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) görev alanı denetimle sınırlandırıldı.

Mahkemenin 14 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda, Park Holding ve bağlı şirketlerde daha önce uygulanmakta olan yönetim kayyımlığı sona erdirildi. TMSF bundan sonraki süreçte, şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli denetim kayyumu olarak görev yapacak.

Bu kapsamda, TMSF tarafından atanan yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri de sonlandırıldı. Denetim kayyımı sıfatıyla görevlendirilen isimler ise Özgür Çağlayan, Fatma Sevil Kanar, Canan Yılmaz, Ayçe Saygel, Sanem Feriha Öcal Dereli ve Şeref Dinçbaylı oldu.

KAP açıklamasıyla duyuruldu

Söz konusu değişiklik, Borsa İstanbul’da işlem gören Park Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. KAP açıklamasının tamamı şöyle:

“İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.01.2026 tarihli ve 2026/387 D. İş sayılı kararı ile; Şirketimiz ile hâkim ortağı Park Holding A.Ş. hakkında daha önce uygulanmakta olan yönetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına, CMK’nın 133/1 maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (Fon) şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli olmak üzere Denetim Kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar uyarınca; Fon Kurulunun 15.01.2026 tarihli ve 2026/58 sayılı kararı ile Fon tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin bu görevleri sonlandırılarak Denetim Kayyımlığı sıfatıyla yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği onaylarına bağlı ve herhangi ikisi müştereken işlem yapmaya yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine (Denetim Kayyımlığı) Özgür ÇAĞLAYAN, Fatma Sevil KANAR, Canan YILMAZ, Ayçe SAYGEL, Sanem Feriha ÖCAL DERELİ ve Şeref DİNÇBAYLI atanmıştır.

Şirketimizin ticari faaliyetleri, anılan yargı kararı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir aksama olmaksızın kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”