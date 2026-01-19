Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, aralıklı karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 4 derece olacağı bildirildi.

20 Ocak 2026 Salı günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Salı günü en düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olması bekleniyor.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrettiği, ancak çarşamba gününden itibaren artış göstereceği belirtildi.

Öte yandan, kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklenen rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ayrıca il genelinde buzlanma ve don olayının beklendiği vurgulanarak, özellikle sürücüler başta olmak üzere herkesin gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu.

Valilik, olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmelerini önerdi.