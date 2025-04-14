Reklam filminde, çeşitli renklerde giydirilmiş insanların havaya uçtuğu sahneler dikkat çekerken, bu kıyafetlerdeki kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz tonlarının Filistin bayrağını çağrıştırdığı ifade edildi. Bazı izleyiciler, bu sahnelerin İsrail saldırıları sırasında havaya savrulan sivil görüntülerine gönderme yaptığını savunarak reklamın “soykırımı estetize ettiği” eleştirisinde bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı şu yorumları paylaştı:

“Bu bir reklam mı yoksa soykırımı meşrulaştırma girişimi mi?”

“Uçan insanlar, patlayan dondurmalar, Filistin bayrağı renkleri... Her şey açıkça planlanmış.”

“Gazze’yi hatırlatan görüntülerle, sözde ‘haz’ üzerinden bir katliam alayı yapılıyor!”

Reklamın arka planında kullanılan kavramlardan biri olan “Ütopya” vurgusu da tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, ideal bir dünya tanımıyla örtüşmeyen bu imgelerin bilinçli olarak tercih edildiğini iddia etti.

Henüz Magnum ya da bağlı olduğu Unilever cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kamuoyundaki tepkinin büyüklüğü, markayı ilerleyen günlerde açıklama yapmaya zorlayabilir.

Küresel çapta faaliyet gösteren Magnum’un, bu tartışmalı kampanyayla nasıl bir kriz yönetimi sergileyeceği merakla bekleniyor.