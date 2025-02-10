Akçul, Kasım ayında başlattıkları yürüyüşü, özelleştirmenin Mart ayına ertelenmesi üzerine durdurduklarını hatırlatarak, "Mücadelemiz sürecek. Devletimiz, işçisinden yana tavır alır, işçiye ve yöreye zarar verecek bu uygulamadan vazgeçer diye ümit ettik. Çünkü bizim Devletimiz işçisini korur, emekçiyi gözetir, haklıdan mağdur oluşturmaz ve yöre insanının aleyhine bir şey yapmaz inancıyla doluyduk. 'Ortada bir yanlış var ve yanlış hesap, Bağdat’tan döner' demiştik" dedi.

Şartnamedeki Değişiklikler Sorunu Çözmüyor

Akçul, özelleştirme şartnamesinde yapılan değişikliklerin çözüm üretmediğini belirterek, "Duyduğumuz kadarıyla şartnamede iki üç madde değişmiş. Müjde gibi açıklanan bu maddelerde işçi sayısı 2050 olarak belirtilip, sözüm ona güvence verilmiş. Ama kazanılmış haklarla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamış. Lojmanları boşaltma süresi olarak belirledikleri 4 ayı, 12 aya çıkararak lojman sakinlerine lütufta bulunmuşlar. Bu nasıl bir iyileştirme, nasıl bir düzenleme?" diyerek yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğunu vurguladı.

"Bu Karardan Vazgeçilmesini İstiyoruz"

Varlık satışı ve özelleştirmeye karşı mücadelenin devam ettiğini belirten Akçul, "Arkadaşlarımızla ortak aldığımız karar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na kadar yürüyüp, sesimizi oradan bir kez daha duyurmak. Biz artık erteleme ve oyalama değil, bu karardan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Gelin, bu milli servetimize hep birlikte sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

İşçiler: "Yapıcı Bir Açıklama Bekliyoruz"

Özelleştirmeye karşı mücadeleye devam edeceğini belirten işçiler ise yetkililerden yapıcı bir açıklama beklediklerini ifade ettiler. İşçiler, haklarını savunmak için kararlı olduklarını, bu konuda bir çözüm beklediklerini dile getirdi.