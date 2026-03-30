Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımlarının güncellendiğini belirterek, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı. İki, üç ve daha fazla çocuğu olan 549 bin 167 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını vurguladı.

Göktaş, bugüne kadar doğum yardımlarından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan, ödemelerin aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir destek mekanizmaları çerçevesinde, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Doğum yardımlarına başvuruların e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden yapılabileceğini ifade eden Göktaş, ödemelerin yatırıldığı bilgisine de aynı uygulama aracılığıyla ulaşılabileceğini söyledi. Ödemelerin Halkbank aracılığıyla gerçekleştirildiği de bildirildi.

Bakan Göktaş, tüm ailelere hayırlı olmasını dileyerek, “Aile olmayı teşvik eden desteklerimizle sağlıklı ve bilinçli aileleri güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.