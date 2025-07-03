İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili Portekiz Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Portekiz Futbol Federasyonu ve tüm Portekiz futbol camiası, bu sabah İspanya’da Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva’nın ölümüyle tamamen yıkıldı. A Milli Takım formasıyla yaklaşık 50 kez forma giyen muhteşem bir oyuncudan çok daha fazlası olan Diogo Jota, tüm takım arkadaşları ve rakipleri tarafından saygı duyulan, bulaşıcı bir neşeye sahip ve camianın kendisinde referans olan olağanüstü bir insandı. Portekiz Futbol Federasyonu, Diogo ve Andre Silva’nın ailesine ve arkadaşlarına ve oyuncuların sırasıyla oynadığı kulüplere en derin taziyelerini sunar" ifadelerine yer verildi.

Portekiz Futbol Federasyonu’nun yapılan açıklamada ayrıca, "Portekiz Futbol Federasyonu, takımımızın Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’ya karşı oynayacağı maçtan önce bu perşembe günü UEFA’dan bir dakikalık saygı duruşu talep etti. İki şampiyonu kaybettik. Diogo ve Andre Silva’nın ölümü Portekiz futbolu için telafisi mümkün olmayan bir kayıptır ve her gün onların mirasını onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" denildi.

Liverpool’dan açıklama

Liverpool Kulübü de Diogo Jota’nın, kardeşi Andre ile birlikte İspanya’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Liverpool FC şu an için daha fazla yorumda bulunmayacak ve Diogo ve Andre’nin ailesinin, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyor. Bu kişiler, akıl almaz bir kayıpla başa çıkmaya çalışıyorlar. Biz de onlara tam desteğimizi sunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

11 gün önce dünya evine girmişti

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota, 22 Haziran’da evlenmişti. Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile dünya evine girmişti.

Kariyerinde 444 maçta 147 gol kaydetti

Kariyerinde Paços de Ferreira, Porto, Wolverhampton ve Liverpool’da oynayan Jota, çıktığı 395 maçta 133 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı ile de 49 müsabakaya çıkan Jota, 14 gollük performans sergiledi. Portekizli futbolcu, 2 UEFA Uluslar Ligi, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı.