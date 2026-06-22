Ay-yıldızlılar, grup aşamasında oynadığı Avustralya ve Paraguay maçlarında rakip kaleleri adeta abluka altına almasına rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı.

İngiliz spor yayını The Athletic’in verilerine göre; Türkiye iki maçta toplam 62 şut çekmesine rağmen turnuvayı sıfır golle tamamladı. Bu performans, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana Dünya Kupası tarihinde "üst üste iki maçta en çok şut çekip gol atamayan takım" olarak kayıtlara geçti.

xG Raporu: 4 Gol Beklenirken Sıfır Çekildi

İstatistiksel analizler, millilerin hücumda üretken görünmesine rağmen bitiricilik noktasında çok ciddi bir kriz yaşadığını net bir şekilde ortaya koydu.

Toplam Gol Beklentisi (xG): 3,6

Ceza Sahası Dışından Şut Oranı: %51,4

Uzun Mesafe Şutlar: 24 metre ve daha uzak mesafeden 29 şut (24'ü isabetsiz) TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Montella'ya sahip çıktı: Yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla değiştirmeyiz İçeriği Görüntüle

Pozisyon kalitelerine göre Türkiye'nin bu iki karşılaşmada ortalama 4 gol bulması bekleniyordu. Ancak hücum tercihlerinin neredeyse yarısından fazlasının ceza sahası dışından, uzak mesafeli ve düşük kaliteli şutlardan oluşması, skor üretilmesini engelledi.

Yıldızların Şut Resitali Skor Getirmedi

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımda, özellikle hücum hattındaki yıldız isimlerin bireysel çabaları tabelayı değiştirmeye yetmedi. Rakip savunmaları açmakta ve organize set hücumları üretmekte zorlanan ay-yıldızlılarda 14 farklı oyuncu gol girişiminde bulundu.

Futbolcu Çektiği Şut Sayısı İsabet / Gol Kenan Yıldız 12 0 Arda Güler 11 0 Hakan Çalhanoğlu 11 0

Özellikle Real Madrid forması giyen Arda Güler’in turnuva boyunca denediği 11 gol girişiminin hiçbirinin ağlarla buluşmaması şaşkınlık yarattı.

10 Kişilik Paraguay Duvarı da Aşılmadı

Türkiye adına turnuvanın en kırılma anı ise Paraguay maçında yaşandı. Paraguay’ın yıldız ismi Miguel Almiron’un kırmızı kart görmesiyle rakip sahada uzun süre 10 kişiye karşı oynayan milliler, bu sayısal avantajı da lehine çeviremedi.

Maçın son dakikalarında Merih Demiral ile bulunan net kafa vuruşu fırsatının da auta çıkmasıyla, Türkiye 2026 Dünya Kupası macerasını gol sevinci tadamadan, turnuvanın 9. gününde kapatmış oldu.