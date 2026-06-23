Dallas Stadyumu’nda oynanan mücadelede Arjantin, 7. dakikada penaltı şansını değerlendiremedi. Lautaro Martínez’in ceza sahasında düşürülmesiyle VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda Messi topu dışarı attı. Ancak Arjantin baskısını sürdürdü ve 38. dakikada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan yerden ortayı iyi takip eden Messi, gelişine vuruşla ağları havalandırdı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Arjantin, uzatma dakikalarında farkı artırdı. Hızlı hücumda ceza sahasında yeniden topla buluşan Messi, 90+5. dakikada bir kez daha fileleri sarstı ve skoru 2-0’a taşıdı.

Bu sonuçla Arjantin grupta 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Avusturya ise gruptaki son maçında Cezayir ile karşılaşacak.

Messi, Dünya Kupası tarihine geçti

Turnuvada Cezayir karşısında hat-trick yapan Messi, Avusturya maçında attığı gollerle toplam gol sayısını 18’e çıkardı. Böylece FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde ederek Miroslav Klose’yi geride bıraktı.

Kariyerinde 6. Dünya Kupası’nı oynayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, turnuva kariyerinde 28 maçta forma giydi. Messi’nin Dünya Kupası performansı ise şu şekilde kaydedildi: