Davanın başından bu yana süreci takip eden Tunç, yaptığı açıklamada, görevden alınmasının arkasında “baskılar” olduğunu öne sürdü. Yargılama sürecinin etkin ilerlemesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Tunç, dosyaya sunduğu deliller doğrultusunda Yargıtay’ın bozma kararı verdiğini ve davanın yeniden görülmeye başlandığını hatırlattı.

Bozma kararının ardından yeni bir soruşturma sürecinin başlatıldığını ifade eden Tunç, bu kapsamda önemli delillere ulaşıldığını ve 16 Ocak 2026’daki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir hakkında tutuklama kararı verildiğini kaydetti.

“Baskılar artınca azil kararı geldi”

Avukat Tunç, davada ilerleme kaydedildikçe aile, akraba ve sanık yakınlarından gelen baskıların arttığını iddia ederek, bu süreçte Şükran Aydemir’in azilname ile vekâlet ilişkisini sonlandırdığını söyledi. Tunç, mevcut yasal durum gereği davayı takip etme yetkisinin kalmadığını da sözlerine ekledi.

Gözler 10 Nisan’daki duruşmada

Mahkeme, sanık Yusuf Aydemir hakkında “öldürme” suçuna ilişkin kuvvetli şüphe ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti. 16 Ocak’ta görülen duruşmada dava 10 Nisan tarihine ertelenmişti.

Yaşanan son gelişmeyle birlikte, hem davanın seyri hem de annenin avukatsız şekilde süreci nasıl yürüteceği kamuoyunda merak konusu oldu. Tüm gözler şimdi kritik duruşmaya çevrildi.