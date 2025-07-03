Yaz aylarında uzun yol sürüşleri daha artıyor. Tatil için yollara düşen sürücüler için yol güvenliği her zamankinden daha önemli hale geliyor. Özellikle lastik basıncındaki dengesizlikler; ani duruşlarda fren performansını olumsuz etkileyebiliyor, yol tutuşunu zayıflatabiliyor ve kimi zaman kazaların önünü açabiliyor. Ams OSRAM’ın kablosuz ve şarj edilebilir lastik şişirme cihazı TYREinflate 4000, bu tür riskleri dakikalar içinde ortadan kaldırarak güvenli ve konforlu bir sürüşe katkı sağlıyor.

Sadece 3,5 dakikada ideal basınca ulaştırıyor

Yüksek performanslı lityum iyon bataryasıyla çalışan TYREinflate 4000, hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan, yalnızca 3,5 dakikada lastik basıncını olması gereken seviyeye getiriyor. Ürün, otomatik durdurma sistemi sayesinde fazla şişirme riskini ortadan kaldırırken, entegre hava tahliye valfi sayesinde de yüksek basıncı kolayca düşürülebiliyor.

Gece kullanımı için LED ışık desteği

Kırsal yollar veya gece yolculuklarında da kullanıcı dostu yapısını koruyan ürün hem aydınlatmalı LED ekranı hem de entegre LED ışığı sayesinde karanlıkta da rahatça kullanılabiliyor. Böylece lastik kontrolü için ekstra ışık kaynağına ihtiyaç duyulmuyor.

Farklı araçların ayarlarını hafızasında tutuyor

TYREinflate 4000’ün öne çıkan özelliklerinden biri de hafıza fonksiyonu oluşturuyor. Dört farklı aracın lastik basınç ayarlarını kaydedebilen bu akıllı sistem, her kullanımda zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Hem şehir içi hem uzun yolculuklarda lastik basıncı sorununu hızlıca çözmek ve olası riskleri minimuma indirmek isteyen sürücüler için TYREinflate 4000, yolda güvenliğin garantisi oluyor.