Açılış, markanın bölgede uzun yıllardır distribütörlüğünü yürüten ve Mısır otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden GB Auto ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında gerçekleştirildi. Lassa ürünlerini Mısır’daki tüketicilerle doğrudan buluşturan mağaza, “GB Tires” adıyla faaliyet göstermeye başladı.

Brisa, Lassa markasıyla stratejik pazarlarda yerel iş birliklerini güçlendirerek büyümesini sürdürüyor. Bu kapsamda Mısır’ın önde gelen otomotiv şirketi GB Auto iş birliğiyle açılan “GB Tires-Lassa Tyres” ortak tabelalı mağazası, markanın bölgedeki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlıyor. Şirket, bu yatırımıyla hem Mısır’da binek araç segmentinin yüksek jant gruplarında büyüme ivmesini artırmayı hem de marka gücünü kalıcı hale getirerek perakende hizmet kalitesini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Brisa ve GB Auto, hayata geçen bu ilk perakende noktasını 2 yıl içinde farklı şehirlerde de genişletmeyi hedefliyor.

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye’den doğan bir marka olarak Lassa’yı bugün 80’den fazla ülkeye ulaştırıyoruz. Mısır, ihracat yaptığımız ancak fiziksel mağaza yatırımıyla şimdi daha da güçlendirdiğimiz stratejik pazarlardan biri. Bu açılım hem bölgesel sadakati artıracak hem de küresel büyüme yolculuğumuzda bize önemli bir kaldıraç sağlayacak. Önümüzdeki dönemde de uluslararası pazarlarda yerel ihtiyaçlara duyarlı ve yüksek katma değerli çözümlerle büyümeye devam edeceğiz.” dedi.

Lassa, 2024 itibarıyla 5 ülkede pazar lideri konumuna ulaştı. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki güçlü performansı ile birçok ülkede pazar payını artırdı. Mısır’daki bu açılımın, Brisa’nın orta vadeli küresel büyüme planlarına önemli katkı sağlaması öngörülüyor.