Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, dijitalleşme ve müşteri odaklı yaklaşımlarına bir yenisini ekleyerek, Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi’ni kurdu. Bankacılık sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan bu merkez, müşteri davranışlarını nöropazarlama teknikleriyle analiz ederek, pazarlama stratejilerinin bilimsel verilere dayanmasını sağlıyor. Kuveyt Türk müşterilerine ve paydaşlarına en iyi deneyimi sunmak için kurulan Empatika, müşterilerin davranışlarının altında yatan duygusal, dürtüsel ve bilişsel sebepleri anlamak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla beyin aktivitesi, göz hareketleri, yüz ifadeleri ve deri iletkenliği tepki analizleri gibi çok çeşitli nörobilim tekniklerinden yararlanıyor. Bu yenilikçi merkez, Kuveyt Türk’ün dijitalleşme vizyonuyla uyumlu olarak, bankacılık sektöründe müşteri memnuniyetini artırmayı ve sektöre yön vermeyi amaçlıyor.

“Empatika ile bankacılık sektöründe bir ilk gerçekleştiriyor ve müşteri odaklı yeni bir dönem başlatıyoruz”

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü Dr. Okan Acar, Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kuveyt Türk olarak her zaman müşteri odaklı, yenilikçi ve güvene dayalı bir finans anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayışla müşterilerimizin ihtiyaçlarını derinlemesine anlamak ve sektörümüze öncülük edecek hizmetleri geliştirmek için çalışıyoruz. Bankacılık sektöründe müşteri deneyimini artırmak ve sektörün sınırlarını genişletmek amacıyla kurduğumuz Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi aynı zamanda nöropazarlama alanında da öncü olarak yenilikçi bir örnek teşkil ediyor. Nöropazarlama yöntemleriyle müşterilerimizin duygu, düşünce ve davranışlarını daha derinlemesine analiz ederek, onların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Merkezimizde yaptığımız çalışmalar, kampanya optimizasyonlarından dijital kanallardaki kullanıcı deneyimlerine, çalışan süreç deneyiminden ürün geliştirme ve tasarım süreçlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Empatika’nın Kuveyt Türk’ün marka algısını güçlendirmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, sektördeki tüm şirketler için de yeni bir vizyon ortaya koyacağına inanıyoruz.”

Dijitalleşme ve inovasyonda yeni bir adım

Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi, nörobilim ve pazarlama disiplinlerini bir araya getiren bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösterecek. Empatika, Kuveyt Türk bünyesindeki dijital pazarlama, müşteri deneyimi, kobi müşteri yönetimi, bireysel içgörü, kurumsal iletişim, tüzel pazarlama gibi birçok farklı birimde çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu disiplinler arası uzmanlık içeren 11 kişilik bir ekipten oluşuyor. Kuveyt Türk, Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi’nde yürütülen tüm çalışmalar, “önce insan” prensibiyle teknolojiyi insan lehine şekillendirmek üzere etik ve ahlaki kodlara uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Merkez, etik değerleri ve veri güvenliğini en üst düzeyde gözetiyor. Tüm müşteri verileri anonim olarak işleniyor ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda değerlendiriliyor. Tüm bu süreç sonunda da gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların da paylaşılmasıyla nörobilim literatürünün ilerlemesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.