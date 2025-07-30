Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 36 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, esnaf ve sanatkârlara yönelik sunduğu çözümlere bir yenisini daha ekliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Kuveyt Türk Mobil üzerinden müşteri olan TESK üyesi şahıs firmaları; avantajlı POS oranlarından fatura desteğine, ücretsiz bankacılık ürünlerinden araç finansmanına kadar uzanan geniş kapsamlı desteklerden faydalanabilecek. Katılım finans ilkeleriyle hazırlanan kampanya, esnafın günlük nakit akışına destek olmayı ve uzun vadeli ilişki kurmayı hedefliyor.

“Esnaflarımızla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ilişki kurmayı önceliğimiz olarak görüyoruz”

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, iş birliğiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Üretimin, istihdamın ve yerel ekonomilerin taşıyıcısı olan esnaflarımız, bizim için sadece bir müşteri grubu değil; ekonomimizin omurgasını oluşturan değerli paydaşlardır. Katılım finans ilkelerimiz doğrultusunda, esnafla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ilişki kurmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. TESK ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle esnafa özel sunduğumuz finansman ve bankacılık çözümlerini daha geniş bir kesime ulaştırmayı amaçlıyoruz. Kampanya kapsamında sunduğumuz, esnafın öncelikli ihtiyacı olan POS ve kart çözümlerine ilave olarak EFT gibi farklı bankacılık ürünlerini de aynı anda ve tek platformdan sunmamız ise esnafımızın günlük operasyonlarını kolaylaştıran bütüncül bir yaklaşımın göstergesidir. Özellikle Cebim POS gibi, herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan yalnızca akıllı telefonlar üzerinden ödeme almayı mümkün kılan, masrafsız ve güvenli çözümlerimiz sayesinde, sahada hizmet veren esnaf ve KOBİ’lerin işlerini her yerden kesintisiz şekilde yürütmesini destekliyoruz.”

“Güçlü işbirlikleriyle esnafımızın önünü açıyoruz”

Esnaf ve sanatkarların mali yükünü hafifletecek anlamlı bir iş birliğine imza attıklarını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza özel hazırlanan bu destek paketiyle, düşük POS komisyon oranları, uygun koşullarda araç finansmanı, ticari kredi kartlarında taksitlendirme imkânı ve fatura desteği gibi günlük işleyişe doğrudan katkı sağlayacak çözümler sunuluyor. Aynı zamanda, ücretsiz EFT/havale işlemleri, çek karnesi ve HGS gibi bankacılık hizmetleri de kampanya kapsamında esnafımıza masrafsız olarak sunuluyor. Ayrıca, ilk harcamaya özel nakit iade gibi ek faydalarla esnafımızın mali yükü hafifletiliyor. Katılım finans esasları çerçevesinde hazırlanan bu kampanya, esnafımızın nakit akışını desteklemeyi ve onlarla uzun vadeli, sürdürülebilir bir ilişki kurmayı hedefliyor. Kuveyt Türk’ün dijital çözümleri sayesinde esnafımız bankacılık işlemlerini hızlı, güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirebilecek. Bu anlamlı iş birliğinin esnaf ve sanatkâr camiamıza hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Esnafa özel geniş kapsamlı destek paketi

Kuveyt Türk ve TESK iş birliği kapsamında hayata geçirilen kampanya ile TESK üyesi şahıs firmaları, Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden “KTTESK01” kodunu kullanarak ya da kampanyaya özel QR kod ile müşteri olduklarında; %0,99 POS komisyon oranı veya 9 gün blokeli Esnaf POS, ticari kredi kartlarında %3,29’dan başlayan oranlarla 9 taksite kadar taksitlendirme, 60 aya varan araç finansmanı, üç fatura için toplamda 1.000 TL’ye kadar fatura desteği, avantajlı döviz ve kıymetli maden kurları gibi finansal imkânlardan faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra; iki adet HGS, 10 yapraklı çek karnesi, 100 adet çek tahsilatı, ücretsiz EFT/havale işlemleri ile ilk harcamaya özel 750 TL’ye kadar Sağlam Nakit Kart iadesi gibi masrafsız ürün ve hizmetler de kampanya kapsamında esnafa ücretsiz olarak sunuluyor.