AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İdil'de yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Tatar, modern tesisin tamamlanmasıyla gençlerin spor altyapısına büyük katkı sunulacağını belirtti.

Şırnak'ın İdil ilçesinde spor altyapısını güçlendirmek ve gençleri modern sosyal alanlarla buluşturmak amacıyla başlatılan projelerde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve AK Parti İdil İlçe Başkanı Ali Genç ile birlikte yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzu şantiyesini ziyaret edip, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Arslan Tatar, 'İdil'i gençlik ve spor alanında yeni yatırımlarla buluşturmaya; gençlerimizin sporla iç içe yetişebileceği modern ve nitelikli tesisleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Tamamlandığında gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize hizmet verecek olan tesisimizin İdil'e şimdiden hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

İnşaat süreci devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun kısa sürede tamamlanarak bölge halkının ve gençlerin kullanımına açılması hedefleniyor.