Bakanlık tarafından hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, “SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi” ilk kez mevzuata girdi. Bu adımla, motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve daha etkin denetlenmesi amaçlanıyor.

Kurye kazalarının azaltılması hedefleniyor

Yeni düzenleme kapsamında, kuryelere yönelik mesleki yeterlilik eğitimleriyle bilgi ve tecrübenin artırılması, son dönemde artış gösteren kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ile güvenin yükseltilmesi hedefleniyor.

Yaş sınırı fiilen kalıcı hale geldi

Yönetmelikte daha önce 63 olarak yer alan ancak uygulamada 66 olarak kullanılan yaş sınırı, yapılan değişiklikle 69’a çıkarıldı. Salgın süreci, ticaret koridorlarındaki değişimler, küresel gelişmeler ve artan ticaret hacmi nedeniyle kara yolu taşımacılığı sektöründe yaşanan şoför ihtiyacını karşılamak amacıyla 2021 yılından bu yana geçici olarak uygulanan düzenleme, böylece mevzuata kalıcı olarak girmiş oldu.

Buna göre, 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler; geçerli sürücü sağlık raporu ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri şartıyla, sürücü belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.

Yönetici kadrolarına yeni düzenleme

Yönetmelikle kara yolu taşımacılığı sektöründe nitelikli yönetici sayısının artırılması da hedefleniyor. Buna göre:

Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans,

Bu alanlarda yüksek lisans veya doktora mezunlarına üst düzey yönetici belgesi,

Dış ticaret, lojistik, ulaştırma ve trafik hizmetleri ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek.

Ayrıca, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında kara yolu taşımacılığı alanında en az 3 yıl şube müdürü ve üzeri kadrolarda görev yapan yöneticilere, talep etmeleri halinde üst düzey yönetici belgesi düzenlenecek.

Takograf ihlaline ağır yaptırım

Düzenleme kapsamında, uzun süreli araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla takograf kartı ihlallerine de ağır yaptırım getirildi. Sürüş sırasında başkasına ait takograf kartı kullandığı tespit edilen sürücülerin, hem kart sahibi hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.