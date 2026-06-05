Zirvenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünya genelinde yaşanan hammadde, lojistik ve enerji krizlerine rağmen Türkiye’nin uyguladığı kararlı ekonomi politikaları sayesinde makroekonomik göstergelerde tarihi başarılara imza attığını vurguladı.

Bakan Bolat, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan stratejik adımlar sayesinde Türkiye ekonomisinin dolar bazında 6 kattan fazla büyüyerek 1 trilyon 639 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı.

İhracatta Tarihi Eşik: 396 Milyar Dolar

Küresel pazarlardaki arz kısıtlamaları ve enflasyonist baskılara karşı Türkiye’nin dirençli bir duruş sergilediğini belirten Bakan Bolat, dış ticaret hacmindeki devasa büyümeyi şu rakamlarla özetledi:

"Mayıs sonu itibarıyla geçmişte 36 milyar dolar olan mal ihracatımızı 273,5 milyar dolara, 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı ise 122,5 milyar dolara çıkardık. Böylece toplam ihracat hacmimiz 396 milyar dolarlık tarihi bir seviyeye ulaştı."

"Kamu Bankaları Milli Ekonomi İçin Elini Taşın Altına Koydu"

Geçmiş dönemlerde yaşanan finansal krizlere ve bankacılık sektörünün uğradığı zararlara atıfta bulunan Ticaret Bakanı, son 23 yılda inşa edilen güçlü ve istikrarlı bankacılık altyapısına dikkat çekti. 2000-2001 yıllarında batan bankaların ülkeye maliyetinin 53 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat; pandemi, deprem felaketleri ve mega projelerin finansmanı gibi zorlu süreçlerde kamu ve katılım bankalarının üstlendiği kritik rolü takdir ederek, "Kamu bankalarımız milli ekonomi ve devletimiz için ellerini taşın altına rahatlıkla koydular" dedi.

Enerji ve Tarımda Stratejik Müdahaleler

Dünyada baş gösteren jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarına yansımasını hafifletmek adına "Eşel Mobil" sisteminin hızla devreye alındığını ifade eden Bolat, bu sayede vatandaşın ve sanayicinin korunduğunu belirtti.

Tarım sektöründe ve iç piyasada arz güvenliğini sağlamak için atılan dinamik adımlara da değinen Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Gübre İthalatında Kolaylık: İç piyasada tedarik sıkıntısı yaşanmaması adına gübre ithalatındaki %6 gümrük vergisi sıfırlandı.

İhracat ve Transit Ticarete Fren: İç piyasa dengesini korumak amacıyla gübre ihracatı durdurulurken, antrepolarda bulunan 350 bin ton gübrenin yurt dışına transit ticaretine izin verilmedi.

Bölgesel Barış Vurgusu ve Dış Ticaret Performansı

Körfez bölgesinde ve İslam coğrafyasında yaşanan çatışma ortamından duyulan rahatsızlığı dile getiren Bakan Bolat, Türkiye'nin barışın tesisi için diplomatik olarak yoğun bir çaba sarf ettiğini belirtti. Yağan tüm küresel yüklere ve enerji maliyetlerindeki artışa rağmen, yılın ilk 5 ayında dış ticarette istikrarlı ve güçlü bir performans sergilendiğini ifade eden Bolat, en büyük temennilerinin kalıcı bir barış ortamının kurulması olduğunu sözlerine ekledi.