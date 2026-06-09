Hal Fiyatları Vurdu, Çiftçi Çareyi Vatandaşta Buldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Turan Kıvrak, binbir emekle yetiştirdiği domatesleri satmak için toptancı halinin yolunu tuttu. Ancak piyasadaki durgunluk ve alıcı yetersizliği nedeniyle yaklaşık 4 ton domates elinde kaldı. Ürünlerinin çöpe gitmesine ya da çürümesine gönlü elvermeyen Kıvrak, topladığı tonlarca domatesi kasalarla kamyonetinin kasasına yükleyerek komşu ilçe Serik’e doğru yola çıktı.

Çınaraltı Meydanı’nda "Bedava Domates" Kuyruğu

Serik ilçesinin merkezinde bulunan tarihi Çınaraltı Meydanı'na yanaşan kamyonetten yükselen "ücretsiz domates" anonsu, kısa sürede tüm ilçeye yayıldı. Domateslerin bedelsiz olarak dağıtıldığını duyan Serikliler, poşetlerini kapıp meydana akın etti.

Meydanda Yoğun Anlar: Dağıtımın başlamasıyla birlikte meydanda adeta adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri poşet ve çuvalları domatesle doldurabilmek için zaman zaman birbirleriyle yarıştı. Yaşanan yoğunluğa rağmen tonlarca domates kısa süre içinde tükendi.

"Çöpe Gideceğine Vatandaşın Boğazından Geçsin"

Ürettiği malın tarlada kalmasından dolayı buruk bir mutluluk yaşayan üretici Turan Kıvrak, ürünlerin heba olmasındansa halka fayda sağlamasının daha doğru olduğunu belirtti. Evlerine poşetler dolusu domatesle dönen Serikli vatandaşlar ise piyasa koşullarında zorlandıklarını ifade ederek, duyarlı davranışından dolayı Antalyalı çiftçiye teşekkür etti.