Halka arzda pay başına satış fiyatı 40 TL olarak belirlenirken, yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. Şirketin halka arzına 1 milyon 143 bin 799 başvuru yapılırken, toplam talep tutarı 34 milyar 225 milyon 279 bin 480 TL olarak gerçekleşti. Dağıtım sonucunda ise 1 milyon 124 bin 953 yatırımcı şirkete ortak oldu.

Bireysel yatırımcıya 2,46 kat talep

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından açıklanan halka arz sonuçlarına göre, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan kontenjanın 2,46 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan kontenjanın 10,20 katı ve yüksek başvurulu bireysel yatırımcı grubuna ayrılan kontenjanın ise 88,66 katı talep geldi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

Yurt içi bireysel yatırımcılar: %50

Yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar: %10

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: %39

Beta Grup çalışanları: %1

1,1 milyondan fazla yatırımcıya pay dağıtıldı

Halka arz sonuçlarına göre, 1 milyon 103 bin 933 yurt içi bireysel yatırımcı, 20 bin 394 yüksek başvurulu bireysel yatırımcı, 267 yurt içi kurumsal yatırımcı ve 359 Beta Grup çalışanı olmak üzere toplam 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Böylece Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., 2026 yılının yatırımcı ilgisi yüksek halka arzlarından biri olarak dikkat çekti. Özellikle yüksek başvurulu bireysel yatırımcı kategorisinde tahsis edilen payların 88,66 katı talep görmesi, halka arza olan yoğun ilgiyi ortaya koydu.