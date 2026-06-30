12 Haziran'da yayımlanan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" kapsamında, sigorta işlemlerinde kullanılacak "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı ilk kez mevzuata eklendi. Buna göre kısa mesaj (SMS), elektronik posta, internet siteleri, mobil uygulamalar, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) veya e-Devlet üzerinden oluşturulacak sistemler resmi bildirim kanalı olarak kullanılabilecek.

Değer kaybını eksper belirleyecek

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik kazalarında oluşan araç değer kaybının hesaplanması da yeniden tanımlandı. Buna göre, değer kaybı tutarı SEDDK'nın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda atanacak sigorta eksperleri tarafından tespit edilecek.

Eksper değerlendirmesinde aracın markası, modeli, yaşı, kullanım durumu, hasar gören parçaları, geçmiş hasar kayıtları ile kazadan önceki ve onarım sonrasındaki ikinci el piyasa değeri arasındaki fark dikkate alınacak. Hazırlanacak eksper raporunda, hesaplanan değer kaybı tutarına da ayrıca yer verilecek.

Tek başvuruyla hem hasar hem değer kaybı talebi

Düzenleme kapsamında araçta oluşan maddi hasar için başvuruda bulunan hak sahipleri, ayrıca bir işlem yapmaksızın değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. Böylece süreç tek başvuru üzerinden yürütülecek.

Sigorta şirketleri ise nihai eksper raporunun kendilerine ulaşmasını takip eden ilk iş günü içinde hesaplanan değer kaybı tutarını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla hak sahibine bildirmekle yükümlü olacak.

Sigorta şirketlerine etkisi sınırlı görülüyor

Sektör verilerine göre, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde zorunlu trafik sigortasının toplam prim üretimi içindeki payı Aksigorta'da yüzde 16, Anadolu Sigorta'da yüzde 10, Türkiye Sigorta'da ise yüzde 7 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, söz konusu branşın şirket portföyleri içerisindeki payının sınırlı olması, değer kaybı davalarının mevcut uygulamada zaten açılabiliyor olması ve düzenlemenin önceden kamuoyuna duyurulmuş bulunması nedeniyle değişikliğin sigorta şirketlerinin finansalları üzerinde sınırlı olumsuz etki oluşturmasının beklendiğini değerlendiriyor.