Yeni halka arz takviminde Orzaks İlaç için talep toplama 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında, Soho Giyim için 30 Haziran-1 Temmuz'da, İsvea Seramik için ise 1-3 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan Golda Gıda'nın halka arzı, bağlı ortaklıkları bulunan BERA Holding ve Konya Kağıt (KONKA) tarafından da yatırımcılara duyuruldu.

Yatırım ve satın almalarda hareketlilik

Madencilik sektöründe dikkat çeken gelişmede Tura Altın (TRALT), Zenit Madencilik ve Özaltın İnşaat ile yaklaşık 69,9 milyon dolarlık maden ruhsatı ve tesis satın alımı için mutabakat zaptı imzaladı.

Marmaris Altınyunus (MAALT) ise Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımı için yatırım teşvik belgesi tutarını artan inşaat maliyetleri nedeniyle 2,1 milyar TL'den 2,7 milyar TL'ye çıkardı.

Savunma sanayi tarafında Forte Bilgi İletişim, yurt içindeki bir savunma sanayi şirketiyle 4,2 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı.

Metal sektöründe faaliyet gösteren MEGMT, aldığı yeni siparişlerin 2026 yılı cirosuna yaklaşık 10 milyon dolar katkı sağlamasını beklediğini açıkladı.

Bankalar ve finans şirketlerinden borçlanma hamleleri

Finans sektöründe şirketler kaynak teminine devam etti.

İş Yatırım 4,5 milyar TL,

4,5 milyar TL, İnveo Yatırım 900 milyon TL,

900 milyon TL, Vestel 338 milyon TL tutarında bono ihraç etti.

Ayrıca Vestel, 2 milyar TL'ye kadar yeni borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı.

VakıfBank ise yurt dışındaki MTN programı limitini 10 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltti.

Sermaye tavanları büyüyor

Şirketler büyüme planları kapsamında kayıtlı sermaye tavanlarını artırmayı sürdürüyor.

Altınyağ (ALTNY) kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar TL'den 5 milyar TL'ye yükseltti.

kayıtlı sermaye tavanını yükseltti. Durukan Şekerleme (DURKN) ise tavanını 175 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye çıkarma kararını genel kuruldan geçirdi.

Sigorta ve sağlık alanında yeni adımlar

Metro Holding, "Metro Sigorta" unvanıyla yeni bir sigorta şirketi kurulmasına karar verdi.

İş Girişim Sermayesi, iştiraklerinden Enlila Sağlık'ın ABD merkezli Crescenta Biosciences'ta 24 milyon dolarlık yatırım karşılığında yüzde 50,1 ortaklık için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Hisse satışları ve pay işlemleri gündemde

Bazı ortaklar milyonlarca adet hissenin borsada işlem görebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulundu.

Özellikle Bioen, Bigen, BMS Tel, TAB Gıda ve A1 Capital tarafında yüksek tutarlı hisse satış ve kaydileştirme işlemleri yatırımcıların takibine girdi.

Sermaye artırımı kararları

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) yaklaşık 2 milyar TL gelir hedefiyle tahsisli sermaye artırımı yapma kararı aldı.

İhlas Holding ise yüzde 100 bedelli sermaye artırımı sürecini başarıyla tamamladı.

Bugün temettü ödeyecek şirketler

26 Haziran itibarıyla yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak şirketler:

EGEGY

HLGYO

ISKPL

PSGYO

Temettü ödemesi sonrası hisselerin fiyatları dağıtılan temettü tutarı kadar teorik olarak aşağı yönlü düzeltilecek.

Genel kurullar bugün yapılacak

Bugün İz Yatırım Holding, Bak Ambalaj, Kiler GYO, Artemis Halı ve Derlüks Yatırım Holding olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek.

Şirketlerin alacağı kararlar, temettü politikaları, yönetim yapıları ve gelecek dönem yatırım planları açısından yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.