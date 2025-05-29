Ekonomide sıkılaşma adımlarının sürdüğü, döviz kurunda görece istikrarın sağlandığı mevcut ortamda, yatırımcıların KKM’den çıkış eğilimi dikkat çekiyor.

Bankacılık Sektöründe Hacim Büyüyor

Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 211 milyar 397 milyon lira artarak 18 trilyon 655 milyar 903 milyon liraya yükseldi. Sektördeki toplam mevduat ise 91 milyar 912 milyon lira artışla 22 trilyon 18 milyar 546 milyon lira olarak kaydedildi.

Tüketici Kredilerinde Artış Sürüyor

Tüketici kredileri 29 milyar 96 milyon liralık artışla 2 trilyon 286 milyar 879 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu tutarın;

572 milyar 19 milyon lirası konut,

61 milyar 516 milyon lirası taşıt,

1 trilyon 653 milyar 345 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari krediler de aynı hafta içerisinde 28 milyar 784 milyon lira artarak 2 trilyon 639 milyar 58 milyon liraya yükseldi.

Kredi Kartı Borçları 2,1 Trilyon Lirayı Aştı

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,2’lik artışla 2 trilyon 105 milyar 136 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu borcun;

718 milyar 766 milyon lirası taksitli,

1 trilyon 386 milyar 370 milyon lirası taksitsiz işlemlerden oluştu. XRP Nedir? Nasıl Alınır?

Takipteki Alacaklar ve Öz Kaynaklar Arttı

Sektörde takipteki alacaklar 5 milyar 240 milyon lira artarak 400 milyar 817 milyon lira oldu. Bunun 293 milyar 705 milyon lirasına özel karşılık ayrıldığı bildirildi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 27 milyar 342 milyon lira artarak 3 trilyon 891 milyar 421 milyon lira seviyesine ulaştı.

Kur Korumalı Mevduat’taki çözülme, Türkiye ekonomi yönetiminin liralaşma hedefi doğrultusunda atılan adımların etkili olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda bu trendin devam edip etmeyeceği, kur ve faiz dengesine bağlı olarak şekillenecek.