Alıcık, “Kamuoyuna ve Aziz Teşkilatımıza” başlığıyla yaptığı açıklamada, son iki haftadır hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, partinin itibarının şahsından daha kıymetli olduğunu vurguladı. Açıklamasında, “6 yıldır büyük bir onur, sorumluluk ve gururla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı görevimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Bu karar; ne bir geri duruşun ne de bir vazgeçişin ifadesidir. Aksine, partimizin adının hiçbir tartışmanın, hiçbir algı operasyonunun gölgesinde kalmaması adına alınmış bilinçli ve sorumluluk sahibi bir duruştur” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır” dedi. Yalçın, MHP’nin teşkilatlarında görev alan isimlerin karakter ve icraatlarına dair spekülasyonlara izin vermeyeceğini ifade ederek, CHP’yi de benzer hassasiyeti göstermeye davet etti.