Körfez'de özel sporcuların eğitimlerinde ortaya çıkan neşeli görüntüler, sporun engelleri aşmadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Azimleriyle dikkat çeken sporcular, başarılarının ardından verdikleri zafer pozlarıyla yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Körfez Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğü özel sporcular eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye bünyesinde düzenlenen spor dersleri, hem eğlenceli anlara sahne oluyor, hem de özel sporcuların azmini gözler önüne seriyor. Mehmet Demirci antrenörlüğünde yapılan derslerden geriye kalan neşeli anlar ve başarı dolu kareler, projenin toplumsal katkısını bir kez daha kanıtladı. Eğitimler sırasında engelleri tek tek aşan özel sporcuların yüzlerindeki büyük tebessüm ve kazandıkları başarı sonrası verdikleri zafer pozları objektife yansıdı. Körfez Belediyesi yetkilileri, özel bireylere yönelik sportif ve sosyal etkinliklerin çeşitlenerek süreceğini belirtti. Spor dersleri, özel sporcuların hem fiziksel kondisyonlarını artırıyor, hem de özgüven kazanmalarına büyük katkı sağlıyor.