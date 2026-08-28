Bakırcı GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Akaryakıt fiyatları cep yakıyor! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Altında haftanın son gününde düşüş! Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

SPK’dan sermaye artırımlarına onay, bir başvuruya ret!

SPK’dan Midas ve Umpaş Holding’e milyonluk idari para cezaları!

Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, yeşil-beyazlı ekipte 91 numaralı formayı terletecek.

Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Jean-Luc Dompé'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz' denildi.

Konyaspor, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.

Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.