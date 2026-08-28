Türkiye'nin önde gelen elektrik üreticilerinden Cengiz Enerji, Avrupa Gençler Sörf Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Nisa Keser'e sponsor oldu. Genç sporcuların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen şirket, bu desteğiyle Türkiye'de gelişmekte olan dalga sörfü branşının geleceğine de yatırım yaptığını duyurdu.

Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz Enerji, genç sporcuların güçlenmesine katkı sağlamak ve Türkiye'nin uluslararası arenada temsilini desteklemek amacıyla milli sporcu Nisa Keser'e sponsor oldu. Nisa Keser, 24 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında İrlanda'nın Bundoran kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Sörf Şampiyonası'nda (EuroSurf Junior) ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. 2022 yılında Şile Belediyesi Spor Akademisi'nde aldığı dalga sörfü eğitimiyle spor kariyerine başlayan Nisa Keser, antrenör Ergun Şenbaş yönetiminde Tula Sörf Kulübü bünyesinde profesyonel kariyerini sürdürüyor. Henüz Gençler (U18) kategorisinde mücadele etmesine rağmen, Türkiye'yi Büyükler (Open) klasmanında uluslararası düzeyde temsil eden en genç sporcu ünvanını taşıyan Nisa Keser, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Cengiz Enerji CEO'su Ahmet Türkoğlu, sponsorlukla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanları desteklemenin, toplumsal gelişime katkı sağladığına inanıyoruz. Nisa Keser'in uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olması bizim için büyük bir gurur. Genç kadın sporcuların güçlenmesine katkı sunarken, Türkiye'de gelişim aşamasında olan dalga sörfü branşının geleceğine de destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Sporda fırsat eşitliğini destekleyen ve gençlerin başarı yolculuğunda yanlarında olan bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.'

Milli takımın en genç sporcusu

Nisa Keser, 2026 TYF Türkiye Şampiyonası'nda Hatay Samandağ'da hem U18 Uzun Tahta (Longboard) hem de U18 Kısa Tahta (Shortboard) kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Keser, 2025 yılında Portekiz'in Santa Cruz kentinde düzenlenen Avrupa Sörf Şampiyonası'nda Büyükler (Open) klasmanında Türkiye Milli Takımı'nın en genç temsilcisi olarak mücadele etti. Aynı yıl Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) resmi sezon yarışlarında U18 Kısa Tahta kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 2024 TYF Türkiye Şampiyonası'nda Uzun Tahta kategorisinde Türkiye ikinciliği, Kadınlar Longboard Open (Büyükler) kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü elde eden genç sporcu, 2023 Karadeniz Sörf Festivali'nde 18 yaş altı kategorisinde festival şampiyonu olurken, 2022 Karadeniz Sörf Festivali Babalı etabında da genç sporcular kategorisinde festival şampiyonluğu kazandı.