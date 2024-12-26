Açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimiz, Konya ve diğer illerimizde sanayi, tarım, inşaat ve hizmet sektörlerinde üretime önemli katkılar sağlıyorlar. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri, iş gücü kaybına yol açacaktır. Ancak Konya'nın güçlü sanayi altyapısı ve girişimci ruhu ile bu zorlukların aşılması mümkündür” denildi.

Mesleki Eğitim ve Yabancı İşçi İhtiyacı Vurgulandı

Konya iş dünyası, insan kaynağı sorununa kalıcı çözüm olarak mesleki eğitimi önerdi. Açıklamada, "Mesleki eğitim programları, gençlerimizi üretimin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirecek şekilde özendirilmeli ve modernize edilmelidir. Ayrıca, yabancı işçilerin kayıtlı bir şekilde çalışma hayatına katılmasının Türkiye'nin iş gücü sorununa çözüm olabileceği unutulmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Konya iş dünyası, Suriyeli iş gücünün dönüşünün sektörel ihtiyaçları zorlayabileceğini, ancak mesleki eğitimle bu açığın kapatılabileceğini belirterek, çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.