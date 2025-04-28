Görevi Ramadan Kumova’dan devralan Yılmaz, devir teslimin ardından yaptığı açıklamada, KONUTDER’in bugüne kadar konut ihtiyacının tespiti, konuta erişimi kolaylaştıracak yeni modeller geliştirilmesi ve sektörün sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Yeni dönemde bu başarıları daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte İstanbul'un önümüzdeki 10 yıllık konut ihtiyacını mercek altına alan, sosyolojik dinamikleri de göz önünde bulunduran araştırmalarımızı sürdürmenin yanı sıra bu çalışmaları daha kapsamlı ve derinlemesine hale getireceğiz. KONUTDER’in bilimsel ve analitik yetkinliğini artırarak, sektöre daha güçlü katkılar sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, konuta erişimi kolaylaştıracak finansman modelleri geliştirmek, deprem güvenli konut arzını artırmak, yapı tasarruf sistemleri ve kentsel dönüşüm projelerine öncülük etmek gibi kritik alanlarda da aktif rol almaya devam edeceğiz."

Yılmaz, sürdürülebilir şehirleşme ve sektörün geleceği için çözüm odaklı politika üretmenin öncelikli hedefleri arasında yer alacağını da sözlerine ekledi.