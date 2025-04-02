Faiz Oranları Tarihsel Seyri 2023 yılının Eylül ayında yüzde 38,85 olan konut kredisi faizleri, 2024 Nisan ayında en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 45,14'leri görmüştü. Ancak son dönemde yaşanan faiz indirimleriyle birlikte en uygun konut kredisi faiz oranları yüzde 2,59'a kadar düştü.

1 Milyon TL Kredi Çekenler Ne Kadar Ödeyecek? Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, 10 yıl vadeli 1 milyon TL kredi kullananların aylık taksitlerini önemli ölçüte düşürdü. Daha önce 31 bin 352 TL olan aylık ödeme, 27 bin 163 TL'ye geriledi. Toplam geri ödeme miktarı ise 502 bin TL azalarak 3 milyon 260 bin TL'ye düştü.

Banka Banka En Uygun Konut Kredisi Faiz Oranları Konut kredisi faizlerinde en avantajlı oranları sunan bankalar ise şu şekilde:

Halkbank : Yüzde 2,59 faiz oranı ile en düşük faiz oranını sunuyor. Aylık taksit 27 bin 162 TL, toplam geri ödeme ise 3 milyon 286 bin 124 TL.

Vakıf Katılım : Yüzde 2,69 kâr payı oranı. Aylık taksit 28 bin 60 TL, toplam geri ödeme 3 milyon 382 bin 184 TL.

QNB Finansbank : Yüzde 2,84 faiz oranı. Aylık taksit 29 bin 421 TL, toplam geri ödeme 3 milyon 549 bin 364 TL.

Kuveyt Türk : Yüzde 2,85 kâr payı oranı. Aylık taksit 29 bin 512 TL, toplam geri ödeme 3 milyon 565 bin 102 TL. Doğu Karadeniz’de Konut Satışları Dalgalandı: Hangi İller Kazandı, Hangileri Kaybetti?

Vakıfbank, Akbank ve İş Bankası : Yüzde 2,99 faiz oranı ile aylık taksit 30 bin 797 TL, toplam geri ödeme 3 milyon 720 bin TL - 3 milyon 727 bin TL arasında değişiyor.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım : Yüzde 3,09 faiz oranı. Aylık taksit 31 bin 722 TL, toplam geri ödeme 3 milyon 819 bin - 3 milyon 825 bin TL arasında.

Garanti BBVA ve TEB: Yüzde 3,09-3,10 faiz oranlarıyla aylık taksit 31 bin 722 - 31 bin 815 TL aralığında, toplam geri ödeme ise 3 milyon 838 bin - 3 milyon 842 bin TL arasında değişiyor.

Faiz Oranlarındaki Düşüş Devam Edecek mi? Ekonomistler, TCMB’nin para politikasındaki seyri ve enflasyon verilerine bağlı olarak konut kredisi faiz oranlarında dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor. Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının daha da düşüp düşmeyeceği ise piyasa gelişmelerine bağlı olacak.

Ev sahibi olmak isteyenler için mevcut faiz oranları avantajlı bir dönem sunduğu için, konut kredisi çekmeyi düşünenlerin güncel faiz oranlarını dikkatle takip etmeleri öneriliyor.