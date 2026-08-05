Günün öne çıkan şirket haberleri arasında Ford Otosan’ın yeni nesil kamyon kabini yatırımı, Trabzonspor’un Mohamed Salah transfer görüşmeleri, Türksat ile imzalanan yeni sözleşme, enerji sektöründeki satın alma ve proje gelişmeleri ile çeşitli şirketlerin sermaye artırımı kararları yer aldı.

Ford Otosan’dan 364 milyon euroluk yeni yatırım

Ford Otosan (FROTO), Ford Trucks’ın Avrupa’daki büyümesini desteklemek ve Avrupa Birliği emisyon ile güvenlik düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla önemli bir yatırım kararı aldı.

Şirket, Ford Trucks New-Cab Programı kapsamında yeni nesil kamyon kabini geliştirilmesi için 2030 yılına kadar yaklaşık 364 milyon euro net yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı. Yatırımın 122 milyon euroluk bölümünün tamamlandığı, 96 milyon euroluk kısmının ise devlet teşvikleri ve Iveco S.p.A. ile yapılan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamındaki mühendislik katkılarıyla karşılanacağı belirtildi.

Yeni nesil kabinin 2028 yılı içinde kademeli olarak devreye alınması hedefleniyor.

Trabzonspor’dan Mohamed Salah açıklaması

Trabzonspor (TSPOR), dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah’ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün açıklaması, transfer gündeminde önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, görüşmelerin sonucuna ilişkin henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

Türksat ile 1,8 milyon dolarlık sözleşme

Odine Solutions (ODINE), Türksat ile İnternet Yönlendirici Sistemleri projesi kapsamında hizmet ve donanım tedariğine ilişkin 1,8 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket, söz konusu anlaşmanın teknoloji altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Enerji şirketlerinde yeni yatırımlar

Borsa İstanbul’da enerji sektöründe de önemli gelişmeler yaşandı.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin (BINHO) iştiraki Meta Mobilite Enerji’nin, Balpınar Enerji Üretim’i 23,8 milyon TL bedelle satın almak üzere hisse devir sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

Koç Metalurji (KOCMT) ise Muş’ta gerçekleştirilmesi planlanan 36,96 MWp/26 MWe kapasiteli ikinci faz GES projesi için TEİAŞ tarafından sistem bağlantısının uygun bulunduğunu bildirdi.

Ayrıca Entra Enerji’nin (ENTRA) Erzincan’daki Depolamalı Koray RES projesi için ÇED olumlu kararı aldığı açıklandı.

ARD Yazılım’dan 32 milyon TL’lik sipariş

ARD Yazılım (ARDYZ), 32 milyon TL bedelli yeni bir sipariş aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu siparişin faaliyet alanındaki projeler kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Aygaz beklentilerini korudu

Aygaz (AYGAZ), 2026 yılı beklentilerinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Şirketin beklentileri şöyle sıralandı:

Tüplügaz satış tonajı: 200 bin – 220 bin ton

Otogaz satış tonajı: 750 bin – 790 bin ton

Tüplügaz pazar payı: yüzde 41,5 – 42,5

Otogaz pazar payı: yüzde 23,5 – 24,5

Kiler’den yeni şirket kuruluşu

Kiler Holding (KLRHO), "Kiler Construction Company" unvanlı yeni bir şirket kurulduğunu açıkladı.

Kafein Yazılım (KFEIN) da teknoloji alanında faaliyet göstermek üzere KafeinLabs Technology unvanlı şirket kuruluşunun tescil edildiğini duyurdu.

Sermaye artırımı ve pay hareketleri

Borsa şirketlerinden bazıları sermaye artırımı kararlarını da yatırımcılarla paylaştı.

ATSYH, tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verdi.

CVK Maden’in sermayesi yüzde 170 oranında bedelli artırımla yükseltilecek.

Mavi Giyim (MAVI), sermayesini yüzde 1,83 oranında azaltma kararı aldı.

Ral Yapı (RALYH), yüzde 148,04 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu.

Vakıf GYO (VKGYO), 10 Ağustos’ta yüzde 27,54 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Pay geri alımı ve temettü açıklamaları

Pasinex? Holding (PAHOL), pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Program kapsamında 500 milyon adet pay için 750 milyon TL kaynak ayrılması planlanıyor.

Bobet (BOBET) ise bugün yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. Şirketin hisse başına brüt temettüsü 0,40 TL, net temettüsü ise 0,34 TL olarak açıklandı.

Diğer öne çıkan KAP gelişmeleri

Aydem? (EGEGY), 3 milyon dolara kadar yönetici sorumluluk sigortasını yeniledi.

Emlak Konut GYO (EKGYO), Çekmeköy 4. Etap projesinin kesin kabul sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Kervansaray Yatırım Holding (KERVN), payların devrine ilişkin görüşmelere başlandığını bildirdi.

Metro Holding (METRO), MTRYO’daki yüzde 5 payın satın alınması için görüşmelere başladığını duyurdu.

QUICK Finansal Teknolojiler’in payları 6 Ağustos’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul’da bugün yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında büyük ölçekli şirketlerin yatırım kararları, enerji projeleri, sermaye hareketleri ve yeni iş anlaşmaları öne çıkıyor.