Kira artışlarında yasal sınır, TÜFE’nin son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Buna göre ağustos ayında sözleşme yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 31,90 olacak.

Temmuzda oran yüzde 32,03 olmuştu

Geçtiğimiz ay kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için artış oranı yüzde 32,03 olarak uygulanmıştı. Ağustos ayı için açıklanan oran ise bir önceki aya göre sınırlı bir düşüş göstererek yüzde 31,90 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni kira bedeli nasıl hesaplanacak?

Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeli, açıklanan zam oranı üzerinden artırılıyor. Örneğin mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir konut için hesaplama şöyle yapılacak:

Mevcut kira: 30.000 TL

Zam oranı: Yüzde 31,90

Zam tutarı: 9.570 TL

Yeni kira bedeli: 39.570 TL

Bu durumda kiracının ağustos ayından itibaren ödeyeceği aylık kira bedeli 39 bin 570 TL olacak.

TÜFE verileri kira artışını belirledi

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2026 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,75 olurken, on iki aylık ortalamalara göre değişim yüzde 31,90 olarak kaydedildi.

Açıklanan bu oran, ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal üst sınır olarak dikkate alınacak.