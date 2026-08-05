THY’nin 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına göre şirketin satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artarak 585 milyar 69 milyon TL’ye ulaştı. Türk Hava Yolları, bu dönemde 18 milyar 864 milyon TL net dönem kârı elde etti.

Şirketin geçen yılın ilk yarısında açıkladığı net dönem kârı 25 milyar 13 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Gelirlerde artış

Türk Hava Yolları’nın büyüme performansı finansal sonuçlara da yansıdı. Şirketin satış gelirleri 2025 yılının ilk altı ayındaki 408 milyar 36 milyon TL seviyesinden 585 milyar 69 milyon TL’ye yükseldi.

Operasyonel kârlılık göstergelerinde ise küresel havacılık sektöründeki maliyet baskıları ve faaliyet koşullarının etkisiyle değişimler yaşandı.

THY’nin brüt kârı 42 milyar 587 milyon TL olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 43 milyar 931 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplam varlıklar 2,36 trilyon TL’ye ulaştı

Türk Hava Yolları’nın bilanço büyüklüğü yılın ilk yarısında artışını sürdürdü. Şirketin toplam varlıkları, Mart 2026 sonuna göre yüzde 9 yükselerek 2 trilyon 360 milyar 37 milyon TL seviyesine çıktı.

Dönen varlıklar 512 milyar 191 milyon TL’ye, duran varlıklar ise 1 trilyon 847 milyar 846 milyon TL’ye ulaştı.

THY’nin özkaynakları da aynı dönemde yüzde 5 artış göstererek 1 trilyon 18 milyar 517 milyon TL olarak kaydedildi.

Net borç 620 milyar TL seviyesinde

Şirketin net borcu, Mart 2026 sonunda 530 milyar 394 milyon TL seviyesindeyken, ilk yarı sonunda 620 milyar 378 milyon TL’ye yükseldi.

THY’nin net parasal pozisyon kazancı ise 2025 yılının ilk yarısındaki 100 milyon TL seviyesinden 585 milyon TL’ye çıktı.

THY hisselerinde piyasa görünümü

Türk Hava Yolları hissesi 4 Ağustos itibarıyla 323,75 TL seviyesinden işlem gördü. Şirketin piyasa değeri 446,8 milyar TL olarak hesaplanırken, fiyat/kazanç oranı 3,99, piyasa değeri/defter değeri oranı 0,44 ve firma değeri/FAVÖK oranı 7,31 seviyesinde bulunuyor.

THYAO hissesi, 29 Nisan-4 Ağustos döneminde en yüksek 348,25 TL, en düşük ise 274 TL seviyelerini gördü.

Türk Hava Yolları, 2026 yılının ilk yarısında gelir büyümesini sürdürürken, bilanço büyüklüğü ve operasyonel kapasitesindeki artışla küresel havacılık sektöründeki güçlü konumunu korumaya devam etti.