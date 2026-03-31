Şubat 2026 değerlendirmesine göre ödülün sahibi, Orhangazi Kalsit Maden bünyesinde görev yapan, Komatsu PC360LC-11E0 paletli ekskavatör kullanımıyla en yüksek performansı sergileyen Ayhan Kahya oldu.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Komatsu, “Altın Baret Ödülleri” projesiyle; en gelişmiş uydu takip sistemlerinden KOMTRAX verilerini yapay zeka ile analiz ederek; doğru mod kullanımı, düşük rölanti süresi ve yakıt tasarrufu gibi kriterlerle fark yaratan operatörleri değerlendiriyor.

Şubat 2026’nın ödülü teslim edildi

Komatsu’nun her ay sonunda belirlenen “Altın Baret Ödülü”, Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler biriminin saha yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretle makinenin doğrudan görev yaptığı şantiyede operatöre teslim ediliyor. Proje kapsamında, Şubat 2026 döneminin en başarılı operatörü Ayhan Kahya oldu. Orhangazi Kalsit Maden sahasında sergilediği yüksek operasyonel verimlilikle “Altın Baret Ödülü”nü almaya hak kazanan Ayhan Kahya’ya ödülünü, Marubeni Dağıtım ve Servis İş Makineleri Satış Sonrası Hizmetler Saha Müdürü Ertunç Çalıkyılmaz teslim etti.

Operatörlerin konforu ve güvenliği Komatsu ile sağlanıyor

Komatsu, tüm iş makinelerinde operatör konforu, güvenlik ve verimliliği merkeze alan bir yaklaşım sergiliyor. Gelişmiş kabin ergonomisi, yüksek arkalıklı hava süspansiyonlu ve ısıtmalı koltuklar, geniş ve yüksek çözünürlüklü LCD ekranlar, KomVision kuş bakışı görüş sistemi, güneş siperlikleri, yüksek kapasiteli klimaları, hassas hidrolik kontrol yapıları ve sessiz çalışma konsepti gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor. Bu donanımlar sayesinde operatörler, uzun ve zorlu çalışma saatlerinde daha az yoruluyor, makineleri daha hassas şekilde kontrol edebiliyor ve her koşulda güvenli bir çalışma ortamında yüksek performans sergileyebiliyor.

Yapay zeka desteği ile KOMTRAX verileri analiz ediliyor

Komatsu’nun yeni nesil teknolojilerini ve verimlilik odaklı yaklaşımını odağına alan “Altın Baret Ödülleri”, KOMTRAX sistemine sahip tüm yeni nesil Komatsu iş makinelerini kullanan operatörleri kapsıyor. Proje kapsamında, makinelerin operasyonel verileri titizlikle incelenerek, en yüksek verimliliği sağlayan operatörler belirleniyor. Değerlendirme sürecinde yapay zeka; aylık çalışma saati 100 saat ve üzeri olan makineler arasından en iyi performansı sergileyen operatörü seçiyor. Yalnızca Euro 5 motorlu makineler için gerçekleştirilen bu değerlendirmede, vardiyalı çalışan makineler için iş ortakları tarafından sağlanan operatör isimleri esas alınıyor.

Verimlilik ve Makine Sağlığı Ön Planda

“Altın Baret Ödülleri”nde kazananı belirleyen kriterler, hem makine sağlığını hem de yakıt ekonomisini doğrudan etkileyen teknik verilerden oluşuyor. Değerlendirme kapsamında şu başlıklar öne çıkıyor:

· Doğru Mod Kullanımı: Makinenin çalışma şartlarına en uygun modda kullanılması.

· Çevresel Faktörler: AdBlue arıza kodları ve rejenerasyon iptal sayılarının azaltılması.

· Operasyonel Hassasiyet: Rölanti süresi, yürüyüş süresi (Ekskavatör grubu) ve zorlama (Relief) sürelerinin optimizasyonu.

Komatsu’nun yaygın yetkili servis ağı

KOMCARE bakım anlaşmaları ve yaygın yetkili servis ağı ile Komatsu iş makinelerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hayata geçirdiği satış sonrası kampanyaları ile ürünlerinin uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığı korumasını sağlıyor; en uygun fiyatlar ve kampanyalarla iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.