Siyaset kulislerinde Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreci ve adaylık ihtimalleri tartışılmaya devam ederken, ASAL Araştırma "İmamoğlu aday olamazsa CHP’nin adayı kim olmalı?" sorusunu vatandaşa yöneltti. Araştırma sonuçları, muhalefet bloğunda Mansur Yavaş isminin baskın bir ağırlığa sahip olduğunu gösterdi.

Mansur Yavaş Rakipsiz Görünüyor

Anket sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, %39.5'lik destek oranıyla seçmenin en güçlü alternatifi olarak öne çıktı. Yavaş, en yakın rakibi olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yaklaşık 25 puan fark atarak, seçmen nezdindeki popülaritesini koruduğunu kanıtladı.

Özgür Özel ve Diğer İsimler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, %14.2 ile listede ikinci sırada yer alırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu %3.0 ile üçüncü sırada kaldı. Listede dikkat çeken bir diğer isim ise %2.1 ile Dilek Kaya İmamoğlu oldu. Muharrem İnce ise %1.7'lik bir kesimin desteğini alabildi.

Kararsızlar ve "Hiçbiri" Diyenler Belirleyici

Anketteki en dikkat çekici verilerden biri de kararsızların ve alternatif bulamayanların oranı oldu:

Fikrim yok/Cevap yok: %20.0

Hiçbiri: %12.5

Başka biri: %7.0

Bu tablo, seçmenin yaklaşık üçte birinin henüz zihninde net bir "B Planı" oluşturmadığını veya mevcut alternatiflerden tatmin olmadığını gösteriyor.

Anket Verileri Özet Tablosu: