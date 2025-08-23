Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte, yeni KKM hesapları açılamayacak. Mevcut hesaplar ise yenilenemeyecek. Merkez Bankası’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.