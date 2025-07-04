Kentsel dönüşüm projelerinde aktif rol oynayan KİPTAŞ'ın piyasa şartlarının çok üzerinde fiyatlarla teklif verdiği öne sürülüyor. Gerek sektör temsilcileri gerekse bölgede faaliyet gösteren emlakçılar, kamu kaynaklarıyla hayata geçirilen projelerdeki fiyat politikalarının sorgulanması gerektiği görüşünde.

Alibeyköy bölgesinde 7 yıldır faaliyet gösteren emlakçı Mustafa Taylan Çiçek, “KİPTAŞ Yeşilpınar evlerinde 2+1 daireler 7 milyon TL'den, 3+1’ler ise 8,5 milyon TL'den başlıyor. Bu rakamlar, bölgedeki piyasa ortalamasının oldukça üzerinde” diyerek durumu özetledi.

Emekli banka müdürü ve emlak sektörü uzmanı Osman Demircan da, benzer şekilde fiyatlardaki anormalliğe dikkat çekti. Demircan, “İstanbul gibi kentsel dönüşümün hayati olduğu bir şehirde KİPTAŞ’ın bina sakinlerine ya da müteahhitlere sunduğu teklifler, özel firmaların sunduğu tekliflerin çok üzerinde. Aynı bölgedeki projelere bakıldığında neredeyse iki katı bir fark söz konusu” dedi.

İnşaat maliyetlerinin Türkiye genelinde büyük ölçüde benzer olduğunu belirten Demircan, “Metrekare başına maliyetler 800 ila 1000 dolar arasında değişiyor. KİPTAŞ’ın bu rakamların üzerinde maliyetler açıklamasını ve fiyatlandırmalarını kamuoyuna şeffaf biçimde sunmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde kamu yararına uygun fiyat politikası gözetilmesi gerektiğini vurgulayan emlakçılar, KİPTAŞ’ın kullandığı malzeme, iş gücü ve taşeronların özel sektörle benzer olduğuna dikkat çekerek fiyat farkının neden kaynaklandığının detaylı şekilde araştırılması çağrısında bulundu.

İddiaların odağında yer alan KİPTAŞ’tan ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Kamuoyu, hem fiyatlandırmalara hem de 300 konutla ilgili yolsuzluk iddialarına yönelik net yanıtları bekliyor.