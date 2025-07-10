Kayapınar Köyü Muhtarı Ramazan Ercan, bölge halkının geçimini doğrudan etkileyen bu düşüşün etkilerine dikkat çekerek, “Gerek don, gerekse aşırı sıcaklık ve kuraklık sebebiyle rekoltede bu kadar büyük düşüş yaşandı. Durumu İlçe Tarım Müdürlüğümüze ilettik, ekipler gelip gerekli incelemeleri yaptı. Ancak bu raporların nasıl bir sonuç doğuracağını henüz bilmiyoruz. Musabeyli ilçesindeki tüm çiftçiler adına devletten acil destek bekliyoruz,” dedi.

Köyün Sembolü Olan Su Kaynağı Kurudu

Kuraklığın yalnızca bağları değil, yaşam kaynağı olan suları da vurduğunu belirten Muhtar Ercan, “Yıllardan beri şelale gibi akan suyumuz vardı, ancak bu yıl tamamen kurudu. Köyümüz, adını bu kayanın altından çıkan pınardan alıyor. Kayapınar isminin anlamı da artık sadece bir hatıradan ibaret kaldı,” sözleriyle iklim değişikliğinin köydeki günlük yaşam üzerindeki etkilerini dile getirdi.

Kilis’in bağcılık geleneğinde önemli bir yere sahip olan horoz karası üzümünün geleceği, doğal afetlerin gölgesinde belirsizliğe sürüklenirken, üreticiler yetkililerden acil müdahale ve destek talep ediyor.