Bu açıklama, Özel’in “CHP Ortadoğu kitabında yok çünkü biz de yoktuk” şeklindeki özeleştirisine karşı bir karşı duruş sergileyen Kılıçdaroğlu’nun, parti içindeki hafıza kaybına ve geçmişteki çalışmaların ihmal edilmesine yönelik eleştirilerinin ardından geldi.

Kılıçdaroğlu: "Partinin Ağırlığı Olmalı"

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Suriye ile ilgili geçmişte önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “CHP, devlet kuran bir partidir. Bu partinin söylemlerinin bir ağırlığı olmalı” ifadelerini kullandı. Özel’in bahsettiği "hiçbir şey yapılmadığı" görüşüne katılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, partinin eski yönetimlerinin oluşturduğu arşivlerin güçlü olduğunu ve bu arşivlerin parti için değerli bir kaynak olduğuna dikkat çekti.

Eski genel başkan, bu süreçte görevde olan bazı ekiplerin tasfiye edilmesinin, parti hafızasında eksikliklere yol açtığını ve dolayısıyla parti yöneticilerinin, geçmişteki çalışmalara başvurmak yerine yanlış bir görüş geliştirdiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, ayrıca CHP’nin Suriye politikasının haklılığının bugünden çok daha net bir şekilde görüldüğünü ancak bu politikalara gereken ilginin gösterilmediğinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Arşiv ve Hafıza Vurgusu

Kılıçdaroğlu, CHP’nin sahip olduğu güçlü arşivlerin ve geçmişteki deneyimlerin, parti politikaları için önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Parti yöneticilerinin, karşılaştıkları sorunları çözmek için bu arşivlere başvurması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, geçmişteki bilgi birikimi ve tecrübelerin değerini savundu.

Bu açıklamalar, CHP içindeki Suriye politikalarına dair süregelen tartışmaları yeniden gündeme getirirken, Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki geçmiş deneyimlere ve bilgiye olan güvenini bir kez daha ortaya koymuş oldu.