Olay, sosyal medyada bir kullanıcının Datça’da tatil yapan Kılıçdaroğlu’na atıfta bulunarak yaptığı paylaşım üzerine patlak verdi. Kullanıcının "Kılıçdaroğlu tatilde" içerikli paylaşımına, Datça Belediyesi'nin resmi hesabından esprili bir dille "Maalesef doluyuz" yanıtı verilmesi, sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak paylaşım sonrası belediyeye yönelik tepkiler arttı.

Kılıçdaroğlu, yaşanan gelişmenin ardından kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer Datça Belediyesi’nde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder,” diyerek, belediyeye çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili Datça Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, belediyenin sosyal medya hesapları daha önce belediyede görev yapan ve sonradan emekli olan Osman Akın tarafından yönetiliyordu. Emeklilik sonrası kendi şirketini kuran Akın’ın firmasıyla hizmet alımı yoluyla çalışılmaya devam edildiği, ancak Kılıçdaroğlu paylaşımı sonrasında şirketle yapılan sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.

Söz konusu paylaşımın belediye bünyesindeki bir çalışandan değil, dış kaynaklı hizmet veren firmadan geldiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan gelişmeler, mizahi bir sosyal medya yanıtının ardından gelen işten çıkarma kararları ve siyasi isimlerin devreye girmesiyle birlikte, yerel yönetimlerde sosyal medya yönetimi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.