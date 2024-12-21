Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden 1940 yılında göç eden yaklaşık 150-200 kişilik Türk nüfusu, Suriye’nin başkenti Şam’da yaşamaya başlamıştı. Ancak 1980 yılında, Kenan Evren’in yönetimi ele almasıyla Suriye’deki Türkler, Türk vatandaşlıklarından çıkarıldı. O dönemde aynı ailedeki bazı bireyler Türk vatandaşı kalırken, diğerleri Suriye vatandaşı oldu.

"Memleketimizden Vazgeçemeyiz"

Bugün Suriye’deki 400 hanelik Türk mahallesinin sakinleri, yıllardır kimliksiz yaşamaktalar. Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Süleyman, "Hepimiz Hatay'ın Hassa ilçesinden geliyoruz. Ancak yüzde 90’ımızın Türk kimliği yok. Bizim bir kimlik istemek hakkımız. Türkiye'de doğmuş bir sürü akrabamız var ama burada kimliğimiz yok. Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz, hepimiz Türkiye vatandaşı olmak istiyoruz" diyerek durumu özetledi.

"1980’de Her Şey Bozuldu"

Mahalle sakinlerinden Mahmut Muduk ise, "Bizim aslında hepimizin Türkiye’de vatandaşlığı vardı, ama Kenan Evren’in başa gelmesiyle bu durum değişti. 1980 yılında vatandaşlıklarımız iptal oldu. Eğer fırsat verilirse, tekrar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz" diyerek, 40 yıl önceki durumu anlattı. Muduk, "Torunlarım Türkiye’de ama ben Suriye vatandaşıyım. Bu durum askerlik gibi bir çok hakkın önünde engel oluşturuyor" diye ekledi.

"Kardeşim Türk, Ben Suriyeliyim"

Abdurrahman Yakup da, kardeşiyle yaşadığı vatandaşılık sorununu dile getirerek, “Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama ben Suriyeliyim. Bizim aslımız Hatay’dan, ama kayıtlardan silindikten sonra Türkiye’ye gidemedik. Bizim annemiz ve babamız Türk, ama biz Suriye vatandaşı olduk” dedi.

Suriye’deki Türk kökenli vatandaşlar, bir yandan yıllardır vatansız yaşamanın zorluklarını çekerken, diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma umuduyla yeni bir dönemin kapılarını aralamak istiyor.