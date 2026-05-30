Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Altay, partide yaşanan son gelişmeleri sert sözlerle eleştirerek, "Mutlak butlan kararı CHP’nin içine atılmış, pimi çekilmiş bir bombaya dönüştü" ifadelerini kullandı. Altay, Kılıçdaroğlu’na yönelik toplumsal tepkinin tahmin edilenin çok üzerinde olduğunu da gizlemedi.

"Polis Müdahalesini Bilseydim Karşı Çıkardım"

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne polis eşliğinde girilmesi, parti tabanında ve kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Bu sürece dair çarpıcı bir itirafta bulunan Engin Altay, operasyondan haberdar olmadıklarını belirtti:

"Bir gün önce milletvekilleri olarak Kemal Bey ile toplanmıştık, polis müdahalesi konusu açılmadı; açılsa karşı çıkardım. Polis ablukası başladığı anda Gürsel Erol ve Ali Öztunç’la beraber Ankara Emniyeti marifetiyle partiye girilemeyeceğini, girilmesinin yanlış olacağını söyledik."

Yaşanan bu krizin ardından Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) görev almayacaklarını telefonla ilettiklerini belirten Altay, kendisinin de bu duruma sosyal medya (X) üzerinden tepki gösterdiğini aktardı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 20 Mayıs'taki video mesajını kendisiyle birlikte Oğuz Kaan Salıcı, Uğur Bayraktutan ve Enis Berberoğlu gibi isimlerin de yeniden paylaşmayarak (repost) mesafeli durduklarını vurguladı.

"Kılıçdaroğlu'na Tepki Öngörülenden Çok Büyük"

Toplumda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı oluşan havayı değerlendiren Altay, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:

"Tepki Öngörülemez Boyutta:" Kemal Bey’e yönelik tepki öngörülenden çok büyük.

"Ortada Bir Cenaze Var:" Her şeye rağmen orta yerde bir cenaze var. Bu cenazeyi Sayın Özgür Özel ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelerek kaldırır, kaldırmalıdır.

"Parti Ağır Hasar Aldı:" Bu süreci bir trafik kazası gibi düşünürsek; başta her ikisi olmak üzere hepimizin görevi aracın pert olmamasını sağlamak ve hasarı onarmaktır.

"Bölünme Tuzaklarını Püskürtmeliyiz"

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin son üç yıldaki tüm kararlarının yok sayılmasının hem siyasi hem de hukuki devasa bir kriz doğurduğunu kabul eden Engin Altay, her şeye rağmen sağduyu çağrısı yaptı.

Altay, "Parti’de yaşananlara kimse benden daha çok üzülüyor olamaz; hepimiz çok üzülüyoruz. Ama şimdi sadece Cumhuriyet Halk Partili olmanın zamanı. Bütün CHP’lilerin görevi partiye yönelik kurulan bölünme tuzaklarını ve hayallerini püskürtmektir" diyerek sözlerini noktaladı.