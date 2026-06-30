Habere göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku 31 Mart 2026 itibarıyla 15 trilyon 622 milyar lira oldu. Bakanlığın açıkladığı verilere göre bu rakamın milli gelire oranı yüzde 23,1 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde kamu net borç stoku 8 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplanırken, bu tutarın milli gelire oranı yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Hazine garantili dış borç stoku da 19 milyar dolar olarak açıklandı. Söz konusu veri, Hazine garantisi altında bulunan dış finansman yükümlülüklerinin toplam büyüklüğünü ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı veriler, kamu maliyesine ilişkin borç göstergelerinin ilk çeyrek sonundaki görünümünü ortaya koyarken, borç stokunun milli gelire oranlarının uluslararası karşılaştırmalarda yakından takip edilen göstergeler arasında yer aldığı değerlendiriliyor.