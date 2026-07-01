Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapımı planlanan 50 yataklı Öğretmenevi projesinde temel çalışmaları başladı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 1 Nisan'da ihale sürecini kamuoyuyla paylaştıkları 50 yataklı Öğretmenevi projesinde inşaatın ilk etap çalışmalarının başladığını duyurdu.

Başkan Ulutaş, ilçenin sosyal ve eğitim hayatına önemli katkılar sunması hedeflenen yatırımın Akçadağ'a hayırlı olmasını temenni etti.

Projeye katkı sunanlara teşekkür eden Ulutaş, '50 yataklı Öğretmenevi projemizin ilçemize kazandırılmasına verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, milletvekillerimize ve inşaat alanı için arsa desteği sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı