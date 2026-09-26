Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji görülmediği ve tedbir amacıyla koroner yoğun bakımda takibine karar verildiği bildirildi.

Malatya'da pazar programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ziyaret sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ağbaba, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, 'Veli Ağbaba, 112 marifetiyle acil servisimize getirildi. Yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji görülmedi. Tedbiren hocalarımızın isteği üzerine koroner yoğun bakımda takibine karar verildi' dedi.

Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz da, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelerek Ağbaba'nın sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.