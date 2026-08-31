Çorum Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çorum Off-Road Fest-3, 7 ilden gelen 32 araç ve 64 yarışçının katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu arazi parkurunda mücadele eden katılımcılar, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Çorum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenenÇorum Off-Road Fest-3, Çimento Fabrikası Arazi Alanı'nda gerçekleştirildi. Çorum Offroad Team (COROFF Team) katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, farklı illerden gelen off-road araçları ve yarışçıları bir araya geldi. Etkinliğe7 ilden 32 araç, 32 pilot ve 32 co-pilot katıldı.

Off-road araçları için özel olarak hazırlanan zorlu parkurda direksiyon başına geçen yarışçılar, araçlarının performansını sonuna kadar zorladı. Çamur, çukur, dik rampalar ve engebeli araziyle mücadele eden pilotlar, parkuru en iyi dereceyle tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Zorlu etaplarda bazı araçlar çamura saplanırken, bazıları ise dik rampaları aşmak için büyük mücadele verdi. Parkur çevresinde yarışları takip eden vatandaşlar da sporcuların mücadelesini ilgiyle izledi.

Organizasyona katılanÇorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yarışları takip ederek off-road yarışçılarının heyecanına ortak oldu. Başkan Aşgın, yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren katılımcılara kupalarını takdim etti. Ödül törenine AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

Organizasyonda dereceye girenlere verilen ödüller isesponsorların katkılarıylagerçekleştirildi.