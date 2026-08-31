İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Basel Open Masters Karate Turnuvası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 18 ülkeden 120 kulüp ve yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Manisalı karateciler uluslararası arenada adından söz ettirdi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Basel Open Masters Karate Turnuvası, farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

18 ülkeden 120 kulüp ve yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karatecileri de Türkiye ve Manisa'yı temsil etti.

Turnuvada mücadele eden Manisa BBSK'lı sporculardan Mila Kurtoğlu ikinci, Kazım Emre Parlayan üçüncü, Ayaz Taşar üçüncü olurken, Asya İkra Erce beşinci sırada yer aldı.

Elde edilen derecelerle Manisa BBSK sporcuları turnuvayı 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Farklı ülkelerden başarılı sporcularla mücadele eden Manisalı karateciler, uluslararası müsabaka tecrübesi de kazandı.

Manisa BBSK karate antrenörü ve Milli Takım Antrenörü Ali Eşsiz, sporcuların önemli bir turnuvada Manisa ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, 'Bu süreçte sporcularımızın her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen kıymetli ailelerimize de teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyor, uluslararası arenada Manisa'mızı ve ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyoruz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularının elde ettiği dereceler, kulübün uluslararası organizasyonlardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.