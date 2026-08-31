AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Denizli'ye 122 hekim ve 20 uzman hekim olmak üzere toplam 142 yeni hekim kadrosu tahsis edildiğini açıkladı. Yeni kadrolarla birlikte kent merkezi ve ilçelerde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'nin sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Subaşıoğlu, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Denizli merkez ve ilçelerde görev yapmak üzere toplam 142 yeni hekim kadrosunun tahsis edildiğini belirtti. Tahsis edilen kadroların 122'sini hekim, 20'sini ise uzman hekim kadroları oluşturuyor. Yeni hekim kadrolarının Denizli'nin sağlık hizmetlerinin kapasitesine önemli katkı sunacağını ifade eden Subaşıoğlu, merkez ve ilçelerde vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesinin amaçlandığını belirtti.

Birçok Branşta Yeni Hekimler Göreve Gelecek

Denizli'ye tahsis edilen 142 yeni hekim kadrosu kapsamında farklı branşlarda sağlık personeli görev yapacak. Yeni kadrolarda pratisyen hekimlik, aile hekimliği, anesteziyoloji ve reanimasyon, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, fizyoloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, ruh sağlığı ve hastalıkları, tıbbi mikrobiyoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji, tıbbi onkoloji ve tıbbi patoloji branşları yer alıyor. Subaşıoğlu, yeni hekim kadrolarının Denizli'nin hem merkezinde hem de ilçelerinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'ye kazandırılan yeni hekim kadroları dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök'e teşekkür etti.

Subaşıoğlu, Denizli'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.